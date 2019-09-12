Лукашенко назначил новых послов Беларуси в ряде стран, а также согласовал назначение глав пяти районов и гендиректоров двух компаний
Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко 12 сентября принял ряд кадровых решений, сообщает пресс-служба президента.
Сергей Терентьев назначен чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Египте и по совместительству в Судане, Султанате Оман, а также постоянным представителем страны при Лиге арабских государств;
Евгений Воробьев — чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Израиле;
Николай Овсянко — чрезвычайным и полномочным послом в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме;
Виктор Рыбак — чрезвычайным и полномочным послом в Турции и по совместительству в Ираке;
Вячеслав Бескостый — чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Анатолия Гапоника — председателем Буда-Кошелевского райисполкома;
Сергея Косинского — председателем Лельчицкого райисполкома;
Сергея Ложечника — председателем Лидского райисполкома;
Алексея Садовского — председателем Щучинского райисполкома;
Андрея Жайловича — председателем Солигорского райисполкома;
Петра Максимчикова — генеральным директором ОАО "Гомельстекло";
Сергея Авакова — генеральным директором ОАО "Планар".