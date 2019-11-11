Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях

Минск, 11 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Анголы Жоау Лоуренсу и "дружественный народ этой страны" с национальным праздником — Днем независимости, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Наши страны имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях и могут значительно расширить связи и контакты между государственными учреждениями, деловыми кругами, деятелями науки и культуры", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.