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Дата распечатки: 11.11.2019 22:57
 
11.11.2019 18:14 Политика

Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях

Минск, 11 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Анголы Жоау Лоуренсу и "дружественный народ этой страны" с национальным праздником — Днем независимости, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Наши страны имеют существенный потенциал взаимодействия в разных отраслях и могут значительно расширить связи и контакты между государственными учреждениями, деловыми кругами, деятелями науки и культуры", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

БелаПАН.

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