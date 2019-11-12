Лукашенко: Смертная казнь в Беларуси может быть отменена только новым референдумом (дополнено)

Минск, 12 ноября. Смертная казнь в Беларуси может быть отменена только новым референдумом, заявил Александр Лукашенко 12 ноября в Вене, отвечая на вопросы во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Как передает австрийское информагентство APA, говоря о смертной казни, белорусский лидер сослался на референдум 1996 года, в ходе которого большинство проголосовавших выступило за сохранение высшей меры наказания. В соответствии с Конституцией, подчеркнул Лукашенко, отмена смертной казни возможна только с помощью нового референдума.

"ЕС требует от нас отмены [смертной казни], и мы к этому неравнодушны", — сказал глава государства. Однако, по его словам, регулярное проведение опросов общественного мнения свидетельствует о том, что настроения людей по этому вопросу не изменились. Поэтому Лукашенко считает, что проводить новый референдум по вопросу отмены смертной казни не имеет смысла.

"Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

"Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", — отметил белорусский руководитель.

Лукашенко "задал риторический вопрос" поднявшей эту тему австрийской журналистке, каково мнение граждан этой страны по поводу смертной казни. "Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны, — заметил он. — Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу".

Белорусский руководитель также привел пример, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем. "При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом", — заметил глава государства.

"Что касается Совета Европы и нашего членства (здесь в качестве условия выдвигаются требования отмены или введения моратория на применение смертной казни. - Прим.): примете — спасибо, нет — потерпим", — сказал Лукашенко.

Идею отказа от применения высшей меры наказания продвигает на уровне законодательной власти депутат Палаты представителей Елена Анисим. В течение ноября она намерена внести в парламент проект закона "О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни".

Законопроект содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек.

Исполнения высшей меры наказания ожидают трое. Последний смертный приговор был вынесен Брестским областным судом в отношении 48-летнего жителя Лунинца Виктора Сергеля, который 25 октября был признан виновным в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вторая фигурантка дела — 26-летняя мать убитой девочки — приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Европейский союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к полной отмене этого вида наказания.