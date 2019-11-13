Макей: Укрепление отношений с Россией не означает, что мы должны смотреть только на нее

Минск, 13 ноября. У Беларуси "очень хорошие" отношения с Россией. "И мы хотели бы укреплять их и в будущем, но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию", — заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung (перевод опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства).

"В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера", — отметил Макей.

Принцип внешней политики Минска он сформулировал так: "Равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России. Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности".

"Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", — заявил Макей.

По словам дипломата, важно все, что сближает Беларусь и ЕС. "Облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются для нас исключительно важными. Интерес белорусов познакомиться с Европой огромен. И для нас имеет существенную разницу, будет виза стоить 80 или 35 евро. Растущая интенсивность обменов очень важна для развития нашего гражданского общества. Когда студенты, ученые, предприниматели все больше и больше будут вовлечены в контакты", — отметил глава внешнеполитического ведомства.