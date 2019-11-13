Обзор важнейших событий 13 ноября 2019 года

Минск, 13 ноября. Обнародованы итоги первого дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей. По данным ЦИК, бюллетени 12 ноября получили 4,69% избирателей, общее число которых составляет 6.886.269. Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года в первый день досрочного голосования явка составила 3,92%, на парламентских выборах 2012-го — 3%. Наибольший процент проголосовавших в стартовый день досрочного голосования зафиксирован в Витебской области — 5,52% (всего в списках 855.800 избирателей). В Минске на участки явились 5,14% зарегистрированных избирателей (1.274.779), в Минской области — 4,87% (1.121.462), Гомельской — 4,82% (1.081.696), Могилевской — 4,63% (804.252), Брестской — 3,89% (973.025), Гродненской — 3,68% (755.255).

За первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей данные наблюдателей и избирательных комиссий о явке избирателей примерно совпадают, заявил национальный координатор кампании наблюдения "Право выбора" Алесь Силков во время видеобрифинга. Он сообщил, что за ходом первого дня досрочного голосования на 319 участках наблюдало 649 представителей кампании. Тотальное наблюдение было организовано на участках девяти избирательных округов в Минске, Бобруйске и областных центрах. "Пока цифры по подсчетам наблюдателей и комиссий примерно совпадают, но есть уже 12 участков, где цифры не соответствуют. Рекорд поставлен в Могилевском-Центральном округе № 85: по подсчету наблюдателей, было 19 человек, а по подсчетам комиссии — 95. Мы уже готовим жалобу, хотим разобраться. Я уверен, что будет жалоба и в прокуратуру, потому что мы хотим получить результаты. <…> Что сообщают наши наблюдатели? Там, где, грубо говоря, нет общежитий, народ очень слабо идет". За первый день досрочного голосования, по словам координатора кампании "Право выбора", подано 36 жалоб.

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Беларусь 15—18 ноября для наблюдения за парламентскими выборами. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета Европы, в делегацию включено 19 членов ПАСЕ, возглавляет ее лорд Дэвид Бленкатра. Делегация ПАСЕ будет вести наблюдение за выборами вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и миссией БДИПЧ ОБСЕ. Планируется встреча делегации с председателем Центризбиркома, представителями политических партий, гражданского общества и СМИ, а также присутствие на избирательных участках в день голосования.

Беларусь и Россия решат неурегулированные вопросы дорожных карт по интеграции. Такое мнение журналистам в кулуарах международной конференции по развитию конкуренции в Беларуси высказал премьер-министр Сергей Румас. Он напомнил, что Беларусь и Россия работают над 31 дорожной картой по экономической интеграции. Сейчас практически полностью согласовано около половины документов. "Если никаких новшеств в оставшиеся дни ноября не появится, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов", — сказал Румас. По словам премьер-министра, урегулировать их планируется на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября. "Мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Я думаю, что мы найдем развязки. Если не найдем, значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки", — подчеркнул премьер-министр.

Права человека были главной темой переговоров с Александром Лукашенко, написал президент Австрии Александер Ван дер Беллен на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Визит Лукашенко в Вену, напомним, состоялся 11—12 ноября. "Президент Александр Лукашенко в гостях в Вене. Это первый официальный визит в страну ЕС с начала осторожного сближения Беларуси и Европейского союза. Австрия оправдала себя как место диалога — также на темы, по которым не всегда есть единое мнение. Центральной темой моих сегодняшних переговоров с президентом Лукашенко и его делегацией были права человека. Важное требование Австрии и ЕС — отмена смертной казни в Беларуси. Общая Европа возможна только без смертной казни", — отметил Ван дер Беллен. В сообщении пресс-службы белорусского руководителя о встрече с президентом Австрии о теме прав человека не сказано ни слова. О том, что на переговорах будет подниматься эта проблема, накануне визита Лукашенко сообщила пресс-служба канцелярии австрийского президента.

"Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека", — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung (перевод опубликован на сайте внешнеполитического ведомства). "ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы — о социальных правах, таких как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным", — сказал Макей. На ремарку корреспондента, что смертная казнь ничего не имеет общего с социальными правами человека, он заявил: "Мы являемся очень молодым независимым государством, которому только лишь 30 лет. До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток. Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями. Но в 1996 году более 82% граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение".