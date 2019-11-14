Лукашенко выразил соболезнования президенту Словакии в связи с гибелью школьников в ДТП

Минск, 14 ноября. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии Зузане Чапутовой "в связи с жертвами автомобильной аварии возле города Нитра", сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Глава государства отметил, что в Беларуси восприняли это известие с большой болью и скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в релизе.

13 ноября грузовой автомобиль врезался в автобус, перевозивший школьников. По данным местных спасателей, погибло 12 и ранено 20 человек.