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Дата распечатки: 14.11.2019 22:21
 
14.11.2019 21:01 Общество, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко выразил соболезнования президенту Словакии в связи с гибелью школьников в ДТП

Минск, 14 ноября. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии Зузане Чапутовой "в связи с жертвами автомобильной аварии возле города Нитра", сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Глава государства отметил, что в Беларуси восприняли это известие с большой болью и скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в релизе.

13 ноября грузовой автомобиль врезался в автобус, перевозивший школьников. По данным местных спасателей, погибло 12 и ранено 20 человек.

БелаПАН.

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