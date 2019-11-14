Лукашенко: Будем заключать с Россией новый договор по обороне наших границ

Минск, 14 ноября. Александр Лукашенко озабочен складывающимся взаимодействием Беларуси и России в пограничных вопросах. Об этом он заявил 14 ноября, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася, сообщила пресс-служба президента.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

Глава государства подчеркнул, что "Беларусь на 100% выполняет свои обязательства". Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей. "Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — заявил Лукашенко. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть".

Он отметил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. "То есть если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", — сказал глава государства.

Официальный лидер "выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они". "Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: "Возвращайся обратно и заезжай через Латвию". Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать", — подчеркнул Лукашенко.

Еще одной проблемой глава государства назвал очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе. Как докладывают Лукашенко, периодически они достигают 10 км и более. "Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так? — удивился он. — Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать".

Глава государства назвал всю эту ситуацию "полным абсурдом, ведь действия российской стороны не дают никакого эффекта". "Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом", — добавил он.

Лукашенко обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов. "Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", — возмутился он.

Глава государства напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо "свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево". Лукашенко также отметил, что недавно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ. "Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах", — заявил он.

"Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, — сказал официальный лидер. — Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством".

Беларусь и Россия ранее уже проработали дальнейшие шаги по совместной защите границ. Глава государства поинтересовался, каких договоренностей достигли стороны и каковы предложения Госпогранкомитета по поводу дальнейшей судьбы договора об охране внешней границы Союзного государства.