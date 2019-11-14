Лукашенко подписал указ о поддержке экспорта

Минск, 14 ноября. Указ № 412 "О поддержке экспорта" подписал 14 ноября Александр Лукашенко.

Документ направлен на "уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг", отмечается в комментарии пресс-службы президента.

Указ внедряет "инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами — членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу".

Предусматривается, в частности, возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, "что позволит наладить им прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов".

Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена при проведении оценки соответствия продукции в иностранных государствах. "Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте", — отмечается в релизе.