Более 100 человек пришло на "Встречу свободных людей"

Минск, 15 ноября. Более 100 человек собралось на площади Свободы в Минске на анонсированную кампанией "Европейская Беларусь" акцию "Встреча свободных людей" в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты ПП НС.

Изначально "Европейская Беларусь" приглашала граждан на встречу со своими представителями, баллотирующимися в нижнюю палату парламента, к 18 часам 15 ноября на Октябрьскую площадь. В этот же день коммунальные службы города начали монтировать там новогоднюю елку, огородив место вокруг нее пластиковыми блоками.



На Октябрьскую площадь пришло около 60 человек, затем они переместились на расположенную неподалеку площадь Свободы. Там количество участников увеличилось. Они развернули флаги "Европейской Беларуси", бело-красно-белые флаги, красные флаги с изображением герба "Пагоня".



Представитель кампании "Европейская Беларусь" журналистка Ирина Халип призвала собравшихся забыть о разнице в политических взглядах и вместе выступить за перемены в стране.



Халип отметила, что последний раз она вместе с Николаем Статкевичем, который также пришел на площадь, участвовала в одной акции 19 декабря 2010 года, после президентских выборов. Потом они оказались "в одном СИЗО, затем разъехались по разным адресам". "Но я рада, что теперь удалось собраться. Девять лет режим делал все, чтобы люди не собирались вместе. Были только вбросы, чтобы начать холивары в интернете. Но все изменится только с помощью протестов. Наверное, пора подняться из-за компьютеров и выходить на улицы. Без изменения власти невозможны перемены в Беларуси", — сказала Халип.



Один из активистов незарегистрированного движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик заявил, что власть "никогда так не рисовала цифры предварительной явки, они выскакивают из своих собственных схем, потому что власть, которую не выбирают, висит в воздухе". "Власть сама точно сформулировала лозунг, который нужен белорусам, когда выносила предупреждение Елене Толстой (кандидат в депутаты, сопредседатель движения "Разам". — БелаПАН.) за высказывание, что союз с Россией — это война, нищета и репрессии против Беларуси. Нас и так загнали, лишили практически всех прав и свобод. Если бы у Лукашенко была минимальная ответственность перед народом, то в ситуации, в которую его поставила Москва, он минимально дал бы свободу белорусам. Они защитили бы страну", — сказал политик.



Сивчик призвал народ надеяться только на себя и сопротивляться планам интеграции с Россией. Он пригласил присутствующих посетить 22 ноября церемонию перезахоронения останков Кастуся Калиновского в Вильнюсе. "Он вернулся в нужное время. Это и есть наше оружие против империи, которая снова хочет завладеть нашими землями", — считает оратор.



Заключительная часть акции прошла в режиме свободного микрофона. Некоторые выступающие предлагали уже сейчас заниматься президентскими выборами, обсуждали текущую политическую ситуацию, говорили о том, что многие белорусы до сих пор не имеют представления о происходящем в стране.



Статкевич призвал всех собраться 16 ноября на аналогичный пикет Елены Толстой, чьим доверенным лицом он является.



Организаторы сообщили, что активистов "Европейской Беларуси" Евгения Афнагеля и Максима Винярского задержали по дороге на акцию и отвезли в УВД Центрального района. Неизвестно, задержан ли находившийся вместе с ними активист кампании из Бреста Андрей Шарендо. В милиции также находятся активисты Андрей Войнич и Анастасия Гусева. Задержанная около 16 часов возле своего дома Ольга Николайчик, которая была лишена регистрации кандидатом в депутаты, отпущена на свободу.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.