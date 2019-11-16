Минск, 16 ноября. "Встреча свободных людей" на площади Свободы в центре Минска проходит в темноте. Не горят фонари, нет подсветки на примыкающих зданиях, в том числе на городской ратуше.



Организаторы акции предполагают, что власти сделали это намеренно, с целью сорвать встречу. Аналогичная ситуация имела место накануне в Гомеле, где оппозиционный предвыборный пикет тоже проходил в темноте несколько часов.



Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель попросил собравшихся — а на площади сейчас порядка 70 человек — зажечь фонарики на телефонах и зажигалки. На короткий период люди так и сделали, но затем выключили фонари, так как хватает внешнего освещения со стороны улицы Ленина.



Кандидат в депутаты Палаты представителей, сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая, в рамках предвыборного пикета которой проходит встреча, заявила, что для нее и движения, которое она представляет, было важно "провести так называемую избирательную кампанию с лозунгами против союза с Россией, интеграции". Она подчеркнула, что выборов в стране нет. "Мы не выбирали ни президента, ни депутатов, и они не имеют права от нашего имени подписывать какие-либо документы. Нас лишили права выбирать, поэтому мы выражаем свою волю напрямую, на площади", — заявила Толстая.



Затем выступил оппозиционный политик Николай Статкевич, который является доверенным лицом Елены Толстой. Он поблагодарил власти за выключенный свет, что позволило создать на площади "такую интимную атмосферу".



После выступления Статкевича встреча перешла в формат свободного микрофона. Люди высказываются о проблемах социального, политического, экономического характера и призывают сплотиться друг с другом на благо демократического будущего страны.