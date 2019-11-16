Участники "Встречи свободных людей" отправились с площади Свободы на площадь Независимости

Минск, 16 ноября. Около 70 участников акции "Встреча свободных людей" отправились с площади Свободы на площадь Независимости к зданию Центральной избирательной комиссии. Там некоторые действующие и бывшие кандидаты в депутаты Палаты представителей намерены демонстративно сжечь свои кандидатские удостоверения.



Люди идут колонной, с бело-красно-белыми флагами, флагами с гербом "Пагоня" и флагами кампании "Европейская Беларусь". Они также скандируют лозунги "Свободу!" и "Отправим Сашу в Рашу". Милиция следует за демонстрантами, но не препятствует их движению.



До начала шествия, еще на площади Свободы активист кампании "Европейская Беларусь" Михаил Бондаренко, который выдвигался в парламент от Партии БНФ по Мозырскому избирательному округу № 42, заявил о снятии своей кандидатуры и сжег свое удостоверение кандидата в депутаты. Аналогичным образом поступили снятые Центризбиркомом или снявшиеся с выборов сами кандидаты Ольга Николайчик, Артем Черняк, Дмитрий Козлов, Оксана Юшкевич. О своем намерении сняться с выборов БелаПАН также сообщила сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая, в рамках предвыборного пикета которой проходит акция.



Журналистка Ирина Халип, супруга экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, выступая на площади Свободы, заявила, что Беларусь не сможет быть суверенным государством и избавиться от зависимости от России, если будет запущена островецкая АЭС.



В свою очередь, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец заявил, что последние честные выборы в Беларуси были в 1994 году. С того момента, отметил политик, он побывал на "химиях", в тюрьмах, "на сутках", и не хочет, чтобы его судьбу повторяло новое поколение белорусов. Властям, как считает Северинец, "не удастся сломать белорусскую молодежь".



Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, доверенное лицо Елены Толстой, заявил, что следующий год "будет определять судьбу нации". "Нам придется преодолеть страх, выйти на защиту страны", — сказал Статкевич.



Во время встречи на площади Свободы к микрофону подходили многие участники, которые высказывались в поддержку развития малого и среднего бизнеса, молодежи, демократических ценностей.