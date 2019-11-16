Возле ЦИКа сожгли удостоверения лишенных регистрации кандидатов в депутаты и их доверенных лиц

Минск, 16 ноября. Представители гражданской кампании "Европейская Беларусь", баллотировавшиеся в Палату представителей седьмого созыва, но впоследствии снятые с выборов, сожгли удостоверения кандидатов возле входа в Центризбирком на площади Независимости в Минске.

Также было сожжено несколько удостоверений доверенных лиц экс-кандидатов.

Организаторы акции призвали всех независимых кандидатов последовать их примеру и сняться с "фальшивых выборов".

Координатор кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель заявил, что свободные выборы пройдут быстрее, чем думает власть. "Это произойдет после ухода Лукашенко — в следующем году", — считает он.

На площадь Независимости пришло около 70 человек — участников прошедшей перед этим на площади Свободы акции "Встреча свободных людей", которую второй вечер подряд инициировала "Европейская Беларусь". Формально она состоялась в рамках агитационного пикета лидера движения солидарности "Разам" Алены Толстой, которая также заявила о снятии своей кандидатуры с выборов.

По пути от площади Свободы до площади Независимости произошло несколько инцидентов. Возле здания КГБ неизвестный вырвал из рук участника шествия зажженный файер и ушел в направлении Октябрьской площади. На отрезке между КГБ и гостиницей "Минск" неизвестные в штатском повредили часть звукоусиливающей аппаратуры организаторов. В потасовке пострадала камера съемочной бригады "Радио Свобода". По словам корреспондента, камера снимает, но повреждена.

Акция завершилась около 20 часов. Информации о задержанных пока нет.

В это же время, с 18 до 20 часов, на столичной улице Зыбицкой, известной точками общепита и как место сбора молодежи, прошла предвыборная акция кандидатов в депутаты, представляющих "Молодежный блок". Она имела формат свободного микрофона, выступали также музыканты. Собравшиеся обсуждали новый закон об отсрочках, антинаркотическое законодательство, распределение студентов, отъезд молодежи за рубеж, другие темы. Задержаний не было.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.