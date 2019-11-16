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Дата распечатки: 16.11.2019 21:35
 
16.11.2019 20:43 Политика, Общество

ЦИК: На парламентских выборах досрочно проголосовало 35,77% избирателей (дополнено)

Минск, 16 ноября. Правом досрочного голосования на парламентских выборах (12—16 ноября) воспользовалось 35,77% избирателей, сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

В Гомельской области этот показатель составил 39,41%, в Могилевской — 39,11%, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%, Брестской — 33,67%, в Минске — 28,56%.

На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.

Организаторы кампании наблюдения "Право выбора" сообщили на пресс-конференции утром 16 ноября, что, по их данным, официальные цифры явки завышены вдвое.

14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина заявила после досрочного голосования на своем участке: "Все то, о чем сообщается, это не загон, это агитация, настоятельное приглашение прийти на избирательные участки... Это воспитание инфантильного молодого поколения. Из них делают настоящих, ответственных граждан".

Основное голосование пройдет 17 ноября.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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