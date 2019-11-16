ЦИК: На парламентских выборах досрочно проголосовало 35,77% избирателей (дополнено)

Минск, 16 ноября. Правом досрочного голосования на парламентских выборах (12—16 ноября) воспользовалось 35,77% избирателей, сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

В Гомельской области этот показатель составил 39,41%, в Могилевской — 39,11%, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%, Брестской — 33,67%, в Минске — 28,56%.

На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.

Организаторы кампании наблюдения "Право выбора" сообщили на пресс-конференции утром 16 ноября, что, по их данным, официальные цифры явки завышены вдвое.

14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина заявила после досрочного голосования на своем участке: "Все то, о чем сообщается, это не загон, это агитация, настоятельное приглашение прийти на избирательные участки... Это воспитание инфантильного молодого поколения. Из них делают настоящих, ответственных граждан".

Основное голосование пройдет 17 ноября.