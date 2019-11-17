Лукашенко: Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду

"Я озабочен, как будут оценены выборы, переживаю, как воспримут наши выборы", — заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

По словам Лукашенко, его волнует, как выборы в Беларуси будут восприняты "и на Западе, и на Востоке, и в Китае, и в Турции, и в Эмиратах, и в Австрии, и в Евросоюзе, и так далее". "Но я по этому поводу "париться" не привык, — сказал Лукашенко. — Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам и Конституции. Мы выборы проводим для своей страны. Мы проводим у себя эти выборы, для своего народа, для того, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем. Если обществу не нравится, как это президент организовывает, они переизберут его через полгода. И я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. И власти в целом, если вы откажете в доверии. Поэтому мы проводим выборы для себя. Да, переживаем, чтобы нас нормально восприняли в мире".