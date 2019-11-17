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Дата распечатки: 17.11.2019 17:13
 
17.11.2019 16:58 Фото

Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания

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17 ноября Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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