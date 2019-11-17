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Дата распечатки: 17.11.2019 17:15
 
17.11.2019 16:01 Видео, Власть

Лукашенко про инциденты на избирательных участках: Отвернем головы и повыворачиваем руки

Со скандальными случаями на избирательных участках власти будут разбираться после выборов, заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

"Я дал распоряжение милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Я обязан их [членов комиссий] защитить. Жестко — это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтоб ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось", — заявил белорусский руководитель.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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