Лукашенко: Я предложу свою кандидатуру на выборах

Общаясь с журналистами на избирательном участке 17 ноября, Александр Лукашенко рассказал о своих планах по участию в президентских выборах 2020 и 2025 годов.

На вопрос, планирует ли он выдвигаться в 2025 году, он ответил: "Господи, я, может, до 2025 года не доживу. Господи, не дай боже. Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет".

Что же касается выборов 2020 года, то, по словам Лукашенко, он не обидится, если люди его не поддержат. "Я уже поработал приличное количество лет. Я на них не обижусь, — сказал он. — Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, чтоб вас не продали и не загнали куда-то, суверенитет, независимость государства и прочее, вот эту политику, которая есть, вы сами должны прийти и сказать: "Слушай, президент, ты еще здоров".

"Если вы не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру, чтоб вы потом меня не упрекнули, что я сбежал, — продолжил Лукашенко. — Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Если я буду чувствовать, что вы категорически против, я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал: синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло!"