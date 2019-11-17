17.11.2019 17:05 Фото
Буфеты и концерты на избирательных участках
17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.
Особенность белорусских избирательных участков - буфеты и концерты.
17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.
Особенность белорусских избирательных участков - буфеты и концерты.
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