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Дата распечатки: 17.11.2019 15:42
 
17.11.2019 14:24 Видео, Общество

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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