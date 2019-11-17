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Дата распечатки: 18.11.2019 10:04
 
17.11.2019 23:00 Видео, Общество

Подсчет голосов на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания

Подсчет голосов на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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