В Беларуси проходят парламентские выборы

Минск, 17 ноября. Сегодня — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Для проведения выборов создано 110 избирательных округов и 5 тыс. 831 участок, в том числе 46 — за рубежом. Сегодня они будут работать с 8.00 до 20.00.



По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест в нижней палате парламента претендуют 513 кандидатов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Проголосовать на выборах смогут 6 млн 880 тыс. 605 граждан Беларуси.



С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование. Вечером в субботу ЦИК сообщил, что правом проголосовать досрочно воспользовалось 35,77% избирателей. В Гомельской области этот показатель составил 39,41%, Могилевской — 39,11%, Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%, Брестской — 33,67%, в Минске — 28,56%.

На предыдущих парламентских выборах, в 2016 году, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.



По данным наблюдателей кампании "Право выбора" (кампания объединяет восемь политических партий и общественных структур), официальные цифры явки сильно завышены: по состоянию на утро 16 ноября — вдвое. Досрочное голосование на выборах в Беларуси, к сожалению, превратилось в систему фальсификаций, заявил национальный координатор кампании Александр Силков.



По информации пресс-секретаря кампании "Право выбора" Алексея Янукевича, среди видов нарушений превалирует "ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а также несоответствие количества тех, кто проголосовал, в протоколах комиссий с данными наблюдателей".



Для наблюдения за ходом выборов ЦИК аккредитовал 1.027 иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо этого, за избирательной кампанией наблюдают независимые наблюдатели, представители дипломатического корпуса и избирательных органов иностранных государств.