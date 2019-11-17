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Дата распечатки: 17.11.2019 12:41
 
17.11.2019 11:32 Политика

Лукашенко: Мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в парламенте

Минск, 17 ноября. "Мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в парламенте", — заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. 

"Я забочусь о том, чтобы после выборов в стране было лучше. Забота всех ветвей власти — сохранить суверенитет и независимость", — добавил он.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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