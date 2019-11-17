Лукашенко: Мне представлены элементы новой Конституции от судей Конституционного суда

Минск, 17 ноября. "Мне представлены элементы новой Конституции от судей Конституционного суда", — сообщил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.



"На их основании можем переходить к новому этапу — сформируем более широкую группу специалистов, которые напишут вариант. Его потом представим на обсуждение общества", — добавил он.

(Будет дополнено.)