17.11.2019 11:36 Политика
Лукашенко: Мне представлены элементы новой Конституции от судей Конституционного суда
Минск, 17 ноября. "Мне представлены элементы новой Конституции от судей Конституционного суда", — сообщил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.
"На их основании можем переходить к новому этапу — сформируем более широкую группу специалистов, которые напишут вариант. Его потом представим на обсуждение общества", — добавил он.
(Будет дополнено.)