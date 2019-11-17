Лукашенко: На хрена нужен кому такой союз? (дополнено)

Минск, 17 ноября. Общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября, Александр Лукашенко ответил на вопрос, касающийся интеграции с Россией.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше, — сказал он. — А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования".

Лукашенко подчеркнул, что не подпишет ни один документ по интеграции с Россией, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам белорусского общества. "Не "парьтесь" в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы, — заявил глава государства. — Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества. Не надо никакой конспирологии. Все ведется открыто, и последний раз премьер-министр сказал (это выработанная позиция): если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны".



По его словам, Беларусь "не хочет быть нахлебником" и настаивает на равных условиях для всех субъектов хозяйствования. "Китай и Америка начали торговую войну. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют, дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов, — сказал Лукашенко. — А вы знаете, какой дефицит у нас от торговли с Россией? Под 9 млрд долларов ежегодно. То есть мы продаем туда меньше, чем они нам, на 9 млрд долларов. Скажите, где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Естественно, углеводорода у нас нет. Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выставили барьер и не пускают по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет".

Но начинать торговые войны с Россией Беларусь не намерена, добавил Лукашенко. "Если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз", — заявил Лукашенко.