Лукашенко о содержании общей с РФ системы ПВО: Я не бухгалтер, но если надо — посчитаем, это стоит недешево

Минск, 17 ноября. Общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября, Александр Лукашенко затронул вопрос оборонной тематики и затрат Беларуси на содержание общей с Россией системы противовоздушной обороны.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты".

Глава государства напомнил, что в свое время согласился, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, была совместной. "Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники... Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь. Мы родные, близкие — белорусы и россияне. Нам нечего делить. Зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы", — подчеркнул Лукашенко.

Он также рассказал, что пять-семь лет назад Беларусь представила России цифры своих затрат на совместные проекты: "И знаете, приходится так на так, никто никому не должен. А сейчас ситуация еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона, ракеты средней и малой дальности и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся".

"Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо — посчитаем. Это стоит недешево", — заметил Лукашенко.



Он также вспомнил об упреках в СМИ вокруг покупки Беларусью российских самолетов Су-30СМ: якобы их хотели купить чуть ли не бесплатно. "Я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут", — добавил Лукашенко.



Он привел комментарии в российских СМИ вокруг недавнего решения Беларуси пересмотреть договор об охране госграницы. "Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", — сказал глава государства. Целью изменений должно стать усиление охраны границы, пояснил он.