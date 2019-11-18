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Дата распечатки: 18.11.2019 17:39
 
18.11.2019 16:39 Фото

Совместная пресс-конференция наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ

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18 ноября в Минске состоялась совместная пресс-конференция наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

На снимках:
3, 4 — глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер;
5, 6 — руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт;
7, 8 — глава делегации ПА ОБСЕ Дитмир Бушати;
9, 10 — глава делегации ПАСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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