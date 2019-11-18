18.11.2019 11:58 Фото
Пресс-конференция наблюдателей от миссии СНГ
18 ноября состоялась пресс-конференция наблюдателей миссии СНГ.
На снимках 3, 5 — председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
18 ноября состоялась пресс-конференция наблюдателей миссии СНГ.
На снимках 3, 5 — председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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