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Дата распечатки: 18.11.2019 13:07
 
18.11.2019 11:58 Фото

Пресс-конференция наблюдателей от миссии СНГ

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18 ноября состоялась пресс-конференция наблюдателей миссии СНГ.

На снимках 3, 5 — председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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