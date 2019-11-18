ЦИК опубликовал предварительные сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей
Минск, 18 ноября. На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы предварительные сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
В Минске депутатами избраны:
Шабановский избирательный округ № 91 — Лагунова Галина
Автозаводской № 92 — Гранковский Александр
Васнецовский № 93 — Шкроб Марина
Свислочский № 94 — Воронецкий Валерий
Купаловский № 95 — Сайганова Татьяна
Чкаловский № 96 — Савиных Андрей
Октябрьский № 97 — Клишевич Сергей
Грушевский № 98 — Макарина-Кибак Людмила
Юго-Западный № 99 — Комаровский Игорь
Есенинский № 100 — Гайдук Оксана
Каменногорский № 101 — Старовойтова Анна
Западный № 102 — Ленчевская Марина
Пушкинский № 103 — Панасюк Василий
Кальварийский № 104 — Василевич Мария
Старовиленский № 105 — Любецкая Светлана
Коласовский № 106 — Дик Сергей
Восточный № 107 — Давыдько Геннадий
Калиновский № 108 — Гайдукевич Олег
Уручский № 109 — Гордейчик Иван
Партизанский № 110 — Думбадзе Тенгиз
В Брестской области:
Брестский-Западный избирательный округ № 1 — Брич Леонид
Брестский-Центральный № 2 — Васько Марина
Брестский-Восточный № 3 — Дашко Анатолий
Брестский-Пограничный № 4 — Зайцев Евгений
Барановичский-Западный № 5 — Хлобукин Игорь
Барановичский–Восточный № 6 — Попко Павел
Барановичский сельский № 7 — Жолнерчик Людмила
Беловежский № 8 — Стативко Жанна
Пружанский № 9 — Левчук Александр
Днепро-Бугский № 10 — Бартош Светлана
Ивацевичский № 11 — Голуб Наталья
Кобринский № 12 — Демидович Василий
Лунинецкий № 13 — Насеня Анатолий
Пинский городской № 14 — Омельянюк Александр
Пинский сельский № 15 — Бегеба Валентина
Столинский № 16 — Боболович Александр
В Витебской области:
Витебский-Горьковский избирательный округ № 17 — Николайкин Виктор
Витебский-Чкаловский № 18 — Автухова Татьяна
Витебский-Железнодорожный № 19 — Горваль Светлана
Витебский-Октябрьский № 20 — Егоров Алексей
Городокский № 21 —Полякова Ирина
Докшицкий № 22 — Андрейченко Владимир
Лепельский № 23 — Мартынов Игорь
Новополоцкий № 24 — Карась Денис
Оршанский городской № 25 — Крачек Инна
Оршанский-Днепровский № 26 — Васюков Виталий
Полоцкий городской № 27 — Одинцова Светлана
Полоцкий сельский № 28 — Шевчук Николай
Поставский № 29 — Сильчёнок Павел
Сенненский № 30 — Дубов Александр
В Гомельской области:
Гомельский-Юбилейный избирательный округ № 31 — Уткин Виталий
Гомельский-Сельмашевский № 32 — Данченко Александр
Гомельский-Центральный № 33 — Злотников Андрей
Гомельский-Советский № 34 — Довгало Ирина
Гомельский-Промышленный № 35 — Машкаров Александр
Гомельский-Новобелицкий № 36 — Креч Ольга
Гомельский сельский № 37 — Завалей Игорь
Буда-Кошелевский № 38 — Васильков Николай
Житковичский № 39 — Кралевич Ирина
Жлобинский № 40 — Волков Игорь
Калинковичский № 41 — Адаменко Евгений
Мозырский № 42 — Назаренко Валентина
Полесский № 43 — Писаник Леонид
Речицкий № 44 — Стельмашок Сергей
Рогачевский № 45 — Кравцов Сергей
Светлогорский № 46 — Тавтын Игорь
Хойникский № 47 — Чернявская Жанна
В Гродненской области:
Волковысский избирательный округ № 48 — Поконечный Павел
Гродненский-Занеманский № 49 — Луканская Ирина
Гродненский-Октябрьский № 50 — Потапова Елена
Гродненский-Центральный № 51 — Кирьяк Лилия
Гродненский-Ленинский № 52 — Долгошей Тамара
Гродненский сельский № 53 — Аутко Александр
Ивьевский № 54 — Маркевич Александр
Лидский № 55 — Мицкевич Валерий
Неманский № 56 — Синяк Владимир
Замковый № 57 — Сонгин Александр
Слонимский № 58 — Семеняко Валентин
Сморгонский № 59 — Свилло Виктор
Щучинский № 60 — Михалюк Павел
В Минской области:
Березинский избирательный округ № 61 — Лавриненко Игорь
Борисовский городской № 62 — Шипуло Александр
Борисовский сельский № 63 — Ананич Лилия
Жодинский № 64 — Стрельченок Валерий
Пуховичский № 65 — Белоконев Олег
Копыльский № 66 — Нижевич Людмила
Слуцкий № 67 — Ражанец Валентина
Солигорский городской № 68 — Струневский Андрей
Солигорский сельский № 69 — Мурина Юлия
Столбцовский № 70 — Мамайко Иван
Дзержинский № 71 — Саракач Александр
Молодечненский городской № 72 — Кананович Людмила
Молодечненский сельский № 73 — Семенчук Олег
Вилейский № 74 — Супранович Ирина
Логойский № 75 — Вабищевич Петр
Сеницкий № 76 — Подлужная Людмила
Заславский № 77 — Курсевич Валентина
В Могилевской области:
Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 — Рынейская Ирина
Бобруйский-Первомайский № 79 — Широкая Вера
Бобруйский сельский № 80 — Гацко Владимир
Быховский № 81 — Сыранков Сергей
Горецкий № 82 — Колеснева Елена
Кричевский № 83 — Азаренко Владимир
Могилевский-Ленинский № 84 — Марзалюк Игорь
Могилевский-Центральный № 85 — Здорикова Людмила
Могилевский-Октябрьский № 86 — Петрашова Ольга
Могилевский-Промышленный № 87 — Масейков Александр
Могилевский сельский № 88 — Тарасенко Наталья
Осиповичский № 89 — Шутова Светлана
Шкловский № 90 — Ганчук Андрей.