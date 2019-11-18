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Дата распечатки: 18.11.2019 04:01
 
18.11.2019 02:25 Политика, Общество

ЦИК опубликовал предварительные сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей

Минск, 18 ноября. На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы предварительные сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

В Минске депутатами избраны:

Шабановский избирательный округ № 91 — Лагунова Галина

Автозаводской № 92 — Гранковский Александр

Васнецовский № 93 — Шкроб Марина

Свислочский № 94 — Воронецкий Валерий

Купаловский № 95 — Сайганова Татьяна

Чкаловский № 96 — Савиных Андрей

Октябрьский № 97 — Клишевич Сергей

Грушевский № 98 — Макарина-Кибак Людмила

Юго-Западный № 99 — Комаровский Игорь

Есенинский № 100 — Гайдук Оксана

Каменногорский № 101 — Старовойтова Анна

Западный № 102 — Ленчевская Марина

Пушкинский № 103 — Панасюк Василий

Кальварийский № 104 — Василевич Мария

Старовиленский № 105 — Любецкая Светлана

Коласовский № 106 — Дик Сергей

Восточный № 107 —  Давыдько Геннадий

Калиновский № 108 — Гайдукевич Олег

Уручский № 109 — Гордейчик Иван

Партизанский № 110 — Думбадзе Тенгиз

В Брестской области:

Брестский-Западный избирательный округ № 1 — Брич Леонид

Брестский-Центральный № 2 —  Васько Марина

Брестский-Восточный № 3 — Дашко Анатолий

Брестский-Пограничный № 4 — Зайцев Евгений

Барановичский-Западный № 5 — Хлобукин Игорь

Барановичский–Восточный № 6 — Попко Павел

Барановичский сельский № 7 —  Жолнерчик Людмила

Беловежский № 8 — Стативко Жанна

Пружанский № 9 — Левчук Александр

Днепро-Бугский № 10 — Бартош Светлана

Ивацевичский № 11 — Голуб Наталья

Кобринский № 12 — Демидович Василий

Лунинецкий № 13 — Насеня Анатолий

Пинский городской № 14 — Омельянюк Александр

Пинский сельский № 15 — Бегеба Валентина

Столинский № 16 — Боболович Александр

В Витебской области:

Витебский-Горьковский избирательный округ № 17 —  Николайкин Виктор

Витебский-Чкаловский № 18 — Автухова Татьяна

Витебский-Железнодорожный № 19 — Горваль Светлана

Витебский-Октябрьский № 20 — Егоров Алексей

Городокский № 21 —Полякова Ирина

Докшицкий № 22 — Андрейченко Владимир

Лепельский № 23 —  Мартынов Игорь

Новополоцкий № 24 — Карась Денис

Оршанский городской № 25 — Крачек Инна

Оршанский-Днепровский № 26 — Васюков Виталий

Полоцкий городской № 27 — Одинцова Светлана

Полоцкий сельский № 28 — Шевчук Николай

Поставский № 29 — Сильчёнок Павел

Сенненский № 30 — Дубов Александр

В Гомельской области:

Гомельский-Юбилейный избирательный округ № 31 — Уткин Виталий

Гомельский-Сельмашевский № 32 — Данченко Александр

Гомельский-Центральный № 33 — Злотников Андрей

Гомельский-Советский № 34 — Довгало Ирина

Гомельский-Промышленный № 35 — Машкаров Александр

Гомельский-Новобелицкий № 36 — Креч Ольга

Гомельский сельский № 37 —  Завалей Игорь

Буда-Кошелевский № 38 — Васильков Николай

Житковичский № 39 — Кралевич Ирина

Жлобинский № 40 —  Волков Игорь

Калинковичский № 41 — Адаменко Евгений

Мозырский № 42 — Назаренко Валентина

Полесский № 43 —  Писаник Леонид

Речицкий № 44 — Стельмашок Сергей

Рогачевский № 45 — Кравцов Сергей

Светлогорский № 46 — Тавтын Игорь

Хойникский № 47 — Чернявская Жанна

В Гродненской области:

Волковысский избирательный округ № 48 — Поконечный Павел

Гродненский-Занеманский № 49 — Луканская Ирина

Гродненский-Октябрьский № 50 — Потапова Елена

Гродненский-Центральный № 51 — Кирьяк Лилия

Гродненский-Ленинский № 52 — Долгошей Тамара

Гродненский сельский № 53 — Аутко Александр

Ивьевский № 54 — Маркевич Александр

Лидский № 55 — Мицкевич Валерий

Неманский № 56 — Синяк Владимир

Замковый № 57 — Сонгин Александр

Слонимский № 58 — Семеняко Валентин

Сморгонский № 59 — Свилло Виктор

Щучинский № 60 — Михалюк Павел

В Минской области:

Березинский избирательный округ № 61 — Лавриненко Игорь

Борисовский городской № 62 — Шипуло Александр

Борисовский сельский № 63 — Ананич Лилия

Жодинский № 64 —  Стрельченок Валерий

Пуховичский № 65 — Белоконев Олег

Копыльский № 66 — Нижевич Людмила

Слуцкий № 67 — Ражанец Валентина

Солигорский городской № 68 — Струневский Андрей

Солигорский сельский № 69 — Мурина Юлия

Столбцовский № 70 — Мамайко Иван

Дзержинский № 71 — Саракач Александр

Молодечненский городской № 72 — Кананович Людмила

Молодечненский сельский № 73 — Семенчук Олег

Вилейский № 74 — Супранович Ирина

Логойский № 75 — Вабищевич Петр

Сеницкий № 76 — Подлужная Людмила

Заславский № 77 — Курсевич Валентина

В Могилевской области:

Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78 —  Рынейская Ирина

Бобруйский-Первомайский № 79 — Широкая Вера

Бобруйский сельский № 80 — Гацко Владимир

Быховский № 81 — Сыранков Сергей

Горецкий № 82 — Колеснева Елена

Кричевский № 83 —  Азаренко Владимир

Могилевский-Ленинский № 84 —  Марзалюк Игорь

Могилевский-Центральный № 85 — Здорикова Людмила

Могилевский-Октябрьский № 86 — Петрашова Ольга

Могилевский-Промышленный № 87 — Масейков Александр

Могилевский сельский № 88 — Тарасенко Наталья

Осиповичский № 89 — Шутова Светлана

Шкловский № 90 — Ганчук Андрей.


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