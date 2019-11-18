"Правозащитники за свободные выборы": Избрание депутатов парламента прошло с грубейшими нарушениями

Минск, 18 ноября. Кампания наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" не признала завершившиеся накануне выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва свободными, справедливыми и демократическими. Отчет о наблюдении за избирательным процессом, которое провели общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет" и ликвидированный властями правозащитный центр "Весна", представлен на пресс-конференции 18 ноября в Минске.

Представитель кампании от ПЦ "Весна" Владимир Лабкович с сожалением отметил, что "в очередной раз нельзя сказать, что выборы в Республике Беларусь прошли в соответствии с международными стандартами и белорусским национальным законодательством".

"Выборы прошли с грубейшими нарушениями, которые могут говорить о том, что все негативные тенденции, все болезни, которые происходили в нашем избирательном процессе, остаются. Если раньше у нас был, скажем так, полураспад избирательной системы, то теперь она полностью превращена в административную процедуру. Говорить о том, что в стране есть какой-то политический избирательный процесс, не приходится", — констатировал он.

По словам Лабковича, к работе на выборах кампания привлекла 42 долгосрочных и около 150 краткосрочных наблюдателей, которые следили за ситуацией на 94 участках во время досрочного голосования и на 204 участках в основной день.

Комментируя этап формирования территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, правозащитник отметил, что к представителям оппозиционных политических и общественных структур применялся дискриминационный подход. В итоге представительство оппозиционеров в составе комиссий было незначительным.

Представитель кампании от БХК Олег Гулак обратил внимание на то, что этап регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты был одним из немногих положительных моментов прошедшей избирательной кампании. В частности это проявилось в том, что процент отказов в регистрации был невысоким, количество зарегистрированных групп было большим, чем на предыдущих выборах.

Вместе с тем, по его словам, 71% наблюдателей кампании заявили, что не могли наблюдать за процедурой проверки поданных в окружные комиссии подписей избирателей за выдвижение кандидатов. Гулак подчеркнул, что сама процедура проверки подписей оставляет простор для манипуляций — позволяет комиссиям "замечать ошибки у неугодных и закрывать глаза на ошибки лояльных кандидатов".

Как сказали представители кампании, этап предвыборной агитации был достаточно пассивным, в большей степени это проявилось в Минске. Так, свои программы в печатной прессе опубликовало меньше половины кандидатов в депутаты по столичным округам. Количество уличных мероприятий, заявленных кандидатами в Минске, было в 10 раз меньше, чем на парламентских выборах 2016 года.

Правозащитники отметили резкий рост числа кандидатов, которые были лишены регистрации уже в процессе избирательной кампании. Их было 14, а на предыдущих парламентских выборах был зафиксирован только один такой случай. По словам Гулака, причиной всегда называлось нарушение ст. 47 Избирательного кодекса, которая "запрещает призывать к войне, разжигать социальную и иную вражду".

"На наш взгляд, комиссии очень широко трактовали основания для запрета, — сказал представитель БХК. — Фактически любая критика политической системы действующей власти признавалась нарушением статьи 47. Таким образом выхолащивалась политическая суть этой кампании, кандидаты были очень ограничены в возможности критики своих оппонентов. Но это касалось только оппозиционных кандидатов".

Продолжая мысль своего коллеги, Лабкович заявил, что "власти были заинтересованы свести эти выборы при сохранении мажоритарной системы к конкурсу на лучшего социального работника округа". "Ты можешь говорить про заборы, дорожки, детские сады, но ни в коем случае о политических вещах. Любая политическая повестка дня, особенно когда ты оппонируешь власти, приводила либо к предупреждениям, либо к лишению регистрации. То есть единственный коридор, где ты можешь не подорваться на мине, — это рассказывать о социальных проблемах и как ты будешь представлять социальные слои своего округа в органах власти", — сказал правозащитник.

Лабкович отметил, что на этапе досрочного голосования была беспрецедентная явка по сравнению с парламентскими выборами 2012 и 2016 годов. При этом само понятие досрочного голосования, по его словам, было дискредитировано случаями принуждения к голосованию и откровенными фальсификациями, которые фиксировали наблюдатели. Так, 55% наблюдателей кампании выявили несоответствие количества проголосовавших тем цифрам, которые представляли участковые комиссии.

По итогам основного дня выборов 98,7% наблюдателей кампании заявили, что подсчет голосов не проходил гласно и открыто для всех членов комиссии. Только 53% наблюдателей подтвердили, что бюллетени из урн для досрочного, выездного голосования и голосования в основной день комиссии считали раздельно.

Полный отчет о наблюдении на белорусском и русском языках появится на сайте кампании "Правозащитники за свободные выборы" на протяжении 18 ноября, на английском — 19 ноября.

По данным ЦИК, выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. На них проголосовало 77,22 % избирателей. Как сообщила утром 18 ноября председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, из 110 избранных депутатов политические партии представляет 21 человек: по одному депутату от Либерально-демократической партии и Белорусской аграрной партии, два — от Белорусской патриотической партии, шесть — от Республиканской партии труда и справедливости, 11 — от Коммунистической партии Беларуси. Таким образом, в новом составе нижней палаты не будет ни одного представителя оппозиционных партий.

Для сравнения: в парламенте шестого созыва было 16 партийных депутатов, в том числе два представителя оппозиции — член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и лидер РОО "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" Елена Анисим.