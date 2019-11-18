Обзор важнейших событий 18 ноября 2019 года

Минск, 18 ноября. ЦИК опубликовал предварительные сведения о результатах голосования на выборах депутатов Палаты представителей, которые прошли 17 ноября. Как сообщила на пресс-конференции председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, из 110 избранных депутатов Палаты представителей седьмого созыва политические партии представляет 21 человек. В частности, по ее словам, в состав нижней палаты парламента от Либерально-демократической партии и Белорусской аграрной партии — по одному, Белорусской патриотической партии — два, Республиканской партии труда и справедливости — шесть, Коммунистической партии Беларуси — 11. Ермошина обратила внимание на то, что в шестом созыве парламента было 16 партийных депутатов. Из избранных депутатов женщины составляют 44 человека, или 40%. Из числа депутатов Палаты представителей пока еще действующего созыва переизбрано 30 человек, или 27,3% от полного состава нижней палаты парламента. По ее словам, заседание Центризбиркома по подведению итогов парламентских выборов пройдет 22 ноября, а первая сессия обеих палат парламента нового созыва откроется 6 декабря.

Кампания наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" не признала завершившиеся накануне выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва свободными, справедливыми и демократическими. Отчет о наблюдении за избирательным процессом, которое провели общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет" и ликвидированный властями правозащитный центр "Весна", представлен на пресс-конференции в Минске. Представитель кампании от ПЦ "Весна" Владимир Лабкович с сожалением отметил, что "в очередной раз нельзя сказать, что выборы в Республике Беларусь прошли в соответствии с международными стандартами и белорусским национальным законодательством". "Выборы прошли с грубейшими нарушениями, которые могут говорить о том, что все негативные тенденции, все болезни, которые происходили в нашем избирательном процессе, остаются. Если раньше у нас был, скажем так, полураспад избирательной системы, то теперь она полностью превращена в административную процедуру. Говорить о том, что в стране есть какой-то политический избирательный процесс, не приходится", — констатировал он.

Наблюдатели кампании "Право выбора" в ходе прошедших парламентских выборов работали в девяти округах в разных регионах Беларуси и зафиксировали 731 нарушение, сообщил журналистам в Минске национальный координатор кампании Дмитрий Салошкин. Наблюдатели подали 622 жалобы, причем 341 — за день основного голосования. Наиболее частыми нарушениями Салошкин назвал отсутствие открытого подсчета голосов. "Ни на одном из участков не было процедуры открытого гласного подсчета бюллетеней", — заявил он. Салошкин также отметил массовое удаление с избирательных участков наблюдателей кампании "Право выбора" — 97 человек. "Фактически каждый третий наблюдатель нашей кампании был удален", — сказал он. Национальный координатор и юрист кампании "Право выбора" Ольга Ковалькова добавила, что представители кампании намерены дать правовую оценку фактам нарушений и направить жалобы в ЦИК.

"Вчерашние парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов", — заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт на совместной пресс-конференции в Минске наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов, — сказала она. — Мы отметили, что большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены и основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляются, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность". По словам Седерфельт, наблюдатели ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что "законодательная база Беларуси не гарантирует демократические выборы". После прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала, сказала она. "Наши предыдущие рекомендации по изменению избирательного законодательства остаются в силе. Они связаны с ограниченными составами комиссий, правами кандидатов и прозрачностью при процедуре подсчета голосов. Вчера мы стали свидетелями печального результата", — подчеркнула Седерфельт. Она также отметила, что на парламентских выборах в Беларуси наблюдались "серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса". "Недостаток прозрачности сказался на общем результате", — заявила Седерфельт.

"Беларусь является членом европейской семьи, и мы ожидаем, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов", — заявил глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра. "Мы разочарованы, что Беларусь не приняла рекомендации, сделанные нами в 2016 году, лишив тем самым своих граждан, как избирателей, так и кандидатов, возможности полноценно участвовать в демократическом процессе, — сказал Бленкатра. — Совет Европы верит, что изменение избирательного законодательства имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности в Беларуси в долгосрочной перспективе. Беларусь участвует в работе Венецианской комиссии, которая разрабатывает рекомендации в отношении избирательного законодательства. Мы готовы к совместной работе с ними для достижения устойчивых демократических изменений".

Прошедшая в Беларуси парламентская избирательная кампания стала "упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами", говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич, которое размещено на сайте ЕСВД. Она отметила, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своей предварительной оценке характеризует выборы как прошедшие с "общим пренебрежением фундаментальными свободами собраний, ассоциаций и выражения, а ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остались без внимания". Кроме того, агитационная деятельность проходила в "ограничительных условиях, которые не предполагали содержательной и конкурентной политической борьбы"."С учетом того, что в 2020 году состоятся президентские выборы, чрезвычайно важно, чтобы власти Беларуси немедленно возобновили работу по осуществлению всеобъемлющей реформы избирательного законодательства. Это также будет иметь ключевое значение для полной реализации потенциала отношений между ЕС и Беларусью с опорой на положительный опыт сотрудничества последних трех лет", — сказала Кочиянчич.

В Официальном журнале Европейского союза опубликовано решение Совета ЕС о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, которое было принято 14 октября. "Подписание от имени ЕС соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении", — говорится в документе. Отмечено, что председатель совета должен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение от имени Совета ЕС. Следует отметить, что аналогичное решение по соглашению о реадмиссии, которое должно быть подписано одновременно с визовым соглашением, пока не принято.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко возглавит белорусскую делегацию на церемонии перезахоронения останков участников восстания 1863—1864 годов, которая состоится 22 ноября на вильнюсском кладбище Расу, сообщил МИД Беларуси. Сегодня послу Литвы Андрюсу Пулокасу МИД передал результаты проведенной в Беларуси экспертизы материалов с возможного захоронения брата Кастуся Калиновского Виктора. "Сегодняшняя передача позволит сравнить результаты ДНК-экспертиз из Беларуси и Литвы, что необходимо для полной идентификации возможных останков Кастуся Калиновского в Вильнюсе. Гарантии, что переданные останки принадлежат именно Виктору Калиновскому, мы дать не можем, но этот путь с научной точки зрения нужно пройти до конца. Это наш вклад, поэтому считаем своей обязанностью совместно с литовскими коллегами работать над установлением правды. Любая, даже самая маленькая зацепка может оказаться ключевой", — говорится в сообщении министерства.