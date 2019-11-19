Открытие Всемирной недели предпринимательства в Беларуси
18 ноября в Минске с участием премьер-министра Сергея Румаса состоялась церемония открытия Всемирной недели предпринимательства в Беларуси — 2019.
На снимках:
1—10 — премьер-министр Беларуси Сергей Румас;
11—12 — министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой;
13 — посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс;
14 — глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель;
15 — посол Украины в Беларуси Игорь Кизим;
16 — председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько.