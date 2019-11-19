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Дата распечатки: 19.11.2019 11:57
 
19.11.2019 10:49 Фото

Открытие Всемирной недели предпринимательства в Беларуси

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18 ноября в Минске с участием премьер-министра Сергея Румаса состоялась церемония открытия Всемирной недели предпринимательства в Беларуси — 2019.

На снимках:

1—10 — премьер-министр Беларуси Сергей Румас;
11—12 — министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой;
13 — посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс;
14 — глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель;
15 — посол Украины в Беларуси Игорь Кизим;
16 — председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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