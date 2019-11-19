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Дата распечатки: 19.11.2019 16:26
 
19.11.2019 15:09 Экономика, Общество

В Беларуси будет создан банк данных исполнительных производств

Минск, 19 ноября. Александр Лукашенко 19 ноября подписал указ № 418 "О банке данных исполнительных производств".

Как сообщила пресс-служба главы государства, "документ издан в целях совершенствования порядка предоставления информации о наличии задолженности по исполнительным производствам и усиления контроля за ходом исполнения исполнительных документов со стороны взыскателей".

Указом, в частности, предусматривается создание до 1 января 2021 года банка данных исполнительных производств, регламентируется порядок формирования и ведения этого ресурса, предоставления из него сведений государственным органам, нотариусам и иным заинтересованным, включая граждан и юридические лица.

Кроме того, устанавливаются полномочия и ответственность Министерства юстиции, областных и Минского городского исполкомов при формировании и ведении банка данных.

Марина Носова, БелаПАН.

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