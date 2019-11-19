Румас: Дальнейшая интеграция возможна лишь в увязке с решением вопросов в экономике

Минск, 19 ноября. Дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина Союзного государства 19 ноября в Горках (Московская область).

Как отметил Румас, стенограмма выступления которого размещена на сайте правительства России, "когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет".

Румас напомнил, что 6 сентября премьеры России и Беларуси парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты.

"Не все шло просто по ряду положений этих карт. Сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы", — констатировал глава белорусского правительства.

При этом он подчеркнул, что позиция Беларуси в переговорах была "четкой и последовательной".

"Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий", — заявил Румас.

"Пока не все эти вопросы решены в подготовленных дорожных картах, и по некоторым мы имеем разные сроки их исполнения. В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в Российской Федерации налогового манёвра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси", — отметил премьер.

"Поэтому сегодня, подводя итоги проделанной работы по подготовке дорожных карт, белорусская сторона нацелена на решение вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, за скобками. Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", — дополнил Румас.

По его словам, сегодняшнее заседание фактически состоит из двух частей. "Мы вначале заслушаем вопросы текущей повестки заседания, подпишем соответствующее постановление, а затем уже в более узком формате обсудим итоги работы по подготовке дорожных карт", — пояснил премьер-министр Беларуси.

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября, в числе прочего прокомментировал ход союзной интеграции и заявил, что Беларусь "не хочет быть нахлебником" и настаивает на равных условиях для всех субъектов хозяйствования.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше, — сказал он. — А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования".

Белорусский руководитель также подчеркнул, что не подпишет ни один документ по интеграции с Россией, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам белорусского общества. "Не "парьтесь" в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы, — заявил глава государства. — Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества. Не надо никакой конспирологии. Все ведется открыто, и последний раз премьер-министр сказал (это выработанная позиция): если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны".