Медведев: По некоторым вопросам дорожных карт интеграции придется обратиться к президентам

Минск, 19 ноября. Значительная часть дорожных карт союзной интеграции России и Беларуси согласована, но по каким-то вопросам, по всей вероятности, придется обратиться к президентам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на брифинге по итогам заседания Совмина Союзного государства 19 ноября в Горках (Московская область).

Переговоры по интеграции длились более семи часов. Как напомнил Медведев, слова которого приводит сайт правительства РФ, всего разработана 31 дорожная карта. Речь идет о весьма подробной траектории интеграции практически во всех сферах: энергетика, финансы, промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономика, налоговое регулирование, денежно-кредитная политика.

"Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации. Я считаю, что такой откровенный разговор между нами, с участием всех наших коллег, должен позволить нам выйти на окончательные решения", — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что где-то сохраняющиеся разногласия "носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, с участием правительств двух стран".

"Что-то более подробное по этому поводу я сейчас говорить не буду, хотя понимаю, что это всем интересно. Это все-таки переговорный процесс, позиции буквально каждый день сближаются. Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время, за эту неделю, подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. На базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министрами, и обязательно созвонимся с Сергеем Николаевичем (Румасом), а если надо будет, то и встретимся, ничего тут сложного нет, благо между нами расстояние небольшое", — сказал Медведев.

"В конечном счете это все должно быть одобрено президентами двух государств, для того чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь. Когда мы это сделаем, тогда сможем уверенно заявить, что интеграция между двумя государствами вышла на принципиально новый уровень. Как мне представляется, это отвечает чаяниям народов двух стран и интересам наших государств", — подытожил российский премьер.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию, но нерешенные вопросы все-таки остались. "И, например, если по чувствительным для Беларуси картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", — сказал глава белорусского правительства.

"Мы сегодня, действительно, очень значительно продвинулись и четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", — подчеркнул Румас.