Обзор важнейших событий 19 ноября 2019 года

Минск, 19 ноября. Не существует идеальных избирательных систем, и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя международную оценку прошедших в Беларуси парламентских выборов. "Белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси. Принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу, — сказал Глаз. — Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. По оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС". Глаз выразил сожаление, что миссии ОБСЕ, "как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".

Открывая олимпийское собрание Национального олимпийского комитета (НОК), Александр Лукашенко поручил взять каждого спортсмена-олимпийца на индивидуальный контроль. Лукашенко назвал спорт многогранной сферой деятельности, которая является частью экономики, отражает уровень технологического развития страны. Глава государства считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах. Лукашенко также отметил, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены, и по их результатам можно делать вполне конкретные выводы. Он напомнил, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. По словам Лукашенко, ему докладывают, что на данный момент 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100. "Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное. И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине — 177, в Лондоне — 161, в Рио-де-Жанейро — 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей", — констатировал глава государства.

Нет никакой конспирологии в решении выдвинуть на должность первого вице-президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко, заявил Александр Лукашенко на олимпийском собрании НОК. По словам Лукашенко, он еще не решил, будет ли его старший сын совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности. "Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами, — сказал Лукашенко. — Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею), как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как "Алмаз", "Альфа", ОСАМ (Особая служба активных мероприятий Погранкомитета Беларуси. — БелаПАН.), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени".

Дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина Союзного государства в Горках (Московская область). Как отметил Румас, "когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет". Румас напомнил, что 6 сентября премьеры России и Беларуси парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты. "Не все шло просто по ряду положений этих карт. Сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы", — констатировал глава белорусского правительства. При этом он подчеркнул, что позиция Беларуси в переговорах была "четкой и последовательной". "Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий", — заявил Румас.

Значительная часть дорожных карт союзной интеграции России и Беларуси согласована, но по каким-то вопросам, по всей вероятности, придется обратиться к президентам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на брифинге по итогам заседания Совмина Союзного государства в Горках. Переговоры по интеграции длились более семи часов. "Очень полезное, абсолютно откровенное обсуждение, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации", — сказал Медведев. В свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что 20 интеграционных дорожных карт в настоящий момент уже готовы к подписанию, но нерешенные вопросы все-таки остались. "И, например, если по чувствительным для Беларуси картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — были четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", — сказал глава белорусского правительства.

Депутаты на заседании седьмой сессии Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2020 год. Бюджет рассчитан исходя из базового сценария, предусматривающего рост ВВП в будущем году на 1,9%. Расходы республиканского бюджета составят 25,4 млрд рублей (на 11,4% больше по сравнению с 2018 годом), доходы бюджета определены в размере 24,4 млрд рублей (на 0,3% больше по сравнению с 2018 годом), дефицит — 995,1 млн рублей. Представляя законопроект, заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил, что совокупные потери республиканского бюджета составят 1,9 млрд рублей, что не позволит увеличить доходы казны в будущем году. "С учетом нарастания влияния налогового маневра, реализуемого в России, роста цен на газ, поставляемого в нашу страну, снижения цен на экспортируемые калийные удобрения общие потери бюджета оцениваются в 1,9 млрд рублей", — сказал Селиверстов. При этом, комментируя расходы, он отметил, что особенность государственного бюджета на 2020 год — значительное увеличение средств на оплату труда работников бюджетной сферы. "Расходы консолидированного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы составят 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 16%, больше по сравнению с 2018 годом", — отметил Селиверстов.