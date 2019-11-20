Европарламент: Прошедшие в Беларуси выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали

Минск, 20 ноября. Прошедшие в Беларуси парламентские выборы "вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков", говорится в заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня, размещенном на сайте ЕП.

Он отметил, что Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за выборами, но евродепутаты с должным вниманием изучили выводы международных наблюдателей миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"В настоящее время Европейский парламент не имеет официальных отношений с Национальным собранием Беларуси из-за неспособности этой страны проводить выборы в соответствии с международными демократическими стандартами и выполнять свои обязательства, когда речь идет о соблюдении основных свобод и верховенстве закона, — сказал Бедронь. — Эти досрочные парламентские выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали, чтобы разблокировать эту ситуацию. Мы, безусловно, ценим аккредитацию белорусскими властями ряда местных и международных наблюдателей в знак доброй воли, а также ценим тот факт, что день выборов прошел спокойно. Но все же эти выборы вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков. Избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных".

Так, отметил Бедронь, двум независимым депутатам из действующего состава Палаты представителей (речь об Анне Канопацкой и Елене Анисим. — БелаПАН.) не позволили баллотироваться снова, что лишило оппозицию ее представительства в парламенте. Он подчеркнул, что в ходе избирательной кампании не были созданы равные условия для всех кандидатов.

Бедронь также отметил, что белорусские власти оставили без внимания рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, в том числе те, которые касались несбалансированного состава участковых избирательных комиссий и отсутствия прозрачности во время подсчета голосов.

"Мы верим, что доверие граждан Беларуси к государственным институтам является залогом стабильности и процветания их страны, — сказал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью. — Поэтому мы призываем белорусские власти проявить ответственность и предпринять значимые шаги для выполнения вышеупомянутых рекомендаций в преддверии президентских выборов в следующем году".

Бедронь также отметил, что на 27 ноября в Страсбурге запланирована встреча делегации Европарламента по связям с Беларусью. Члены делегации обсудят итоги прошедших выборов с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

В представленном 18 ноября отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ говорится, что "парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов".

Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что "законодательная база Беларуси не гарантирует демократические выборы". После прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала.

В свою очередь пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что парламентская избирательная кампания в Беларуси стала "упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами".

"С учетом того, что в 2020 году состоятся президентские выборы, чрезвычайно важно, чтобы власти Беларуси немедленно возобновили работу по осуществлению всеобъемлющей реформы избирательного законодательства. Это также будет иметь ключевое значение для полной реализации потенциала отношений между ЕС и Беларусью с опорой на положительный опыт сотрудничества последних трех лет", — сказала Кочиянчич.