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Дата распечатки: 20.11.2019 16:52
 
20.11.2019 16:23 Спорт

Лукашенко поздравил бывшую гимнастку Кошель с 65-летием

Минск, 20 ноября. Александр Лукашенко поздравил с 65-летием олимпийскую чемпионку председателя Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта" Антонину Кошель.

"Вы яркий представитель той звездной плеяды атлетов, которые написали историю золотого века белорусской спортивной гимнастики. Вершиной успешной карьеры стали Олимпийские игры 1972 года, когда в составе команды СССР Вы поднялись на высшую ступень пьедестала почета", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

"Глава государства отметил работу Антонины Кошель в качестве тренера, спортивного управленца, а с 2011 года — руководителя общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта", — отмечается в релизе.

"За это время многое сделано для поддержки старшего поколения атлетов, пропаганды здорового образа жизни, физического и духовного воспитания молодежи. Такой достойный профессиональный путь — хороший пример для юных гимнастов, делающих первые шаги к медальным вершинам", — считает официальный лидер.

БелаПАН.

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