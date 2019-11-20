Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/11/20/ru_1024524/
Дата распечатки: 20.11.2019 19:53
 
20.11.2019 19:05 Политика

США призывают Беларусь "провести серьезную реформу избирательного законодательства" в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ

Минск, 20 ноября. США сожалеют, что "альтернативные голоса не будут представлены в парламенте" Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в связи с прошедшими 17 ноября выборами в Палату представителей.

Текст заявления опубликован на сайте Госдепартамента США.

Помпео отметил "мирное проведение" парламентских выборов и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей.

"Однако миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что "основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована", — сказал Помпео. — Выводы и замечания миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу этих выборов вызывают глубокую тревогу".

Помпео подчеркнул, что серьезные вопросы вызывают препятствия для регистрации политических партий, лишение регистрации кандидатов в депутаты, целостность процесса досрочного голосования, непрозрачный и не поддающийся проверке процесс подсчета голосов, отсутствие плюрализма в составе избирательных комиссий, уголовные санкции за диффамацию и ограничения для работы СМИ.

"Мы отмечаем, что не было никаких существенных изменений в избирательном процессе из тех, что рекомендовали БДИПЧ ОБСЕ и Венецианская комиссия Совета Европы. Мы продолжаем призывать правительство Беларуси провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с этими рекомендациями, — сказал Помпео. — Укрепление демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 20 Ноябрь 2019, 19:53
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск