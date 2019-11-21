Замминистра иностранных дел Шестаков обсудил в ОАЭ вопрос ратификации протокола о введении безвизового режима между двумя странами

Минск, 21 ноября. Вопросы скорейшего завершения внутригосударственных процедур по ратификации протокола о введении безвизового режима обсудил 21 ноября в рамках визита в ОАЭ заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков. Переговоры на эту тему состоялись в рамках встречи с первым заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Халидом Бельгулем, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломаты обсудили возможность взаимного признания водительских удостоверений, взаимное оказание юридической помощи "и другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон".