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Дата распечатки: 21.11.2019 22:01
 
21.11.2019 21:19 Политика

Замминистра иностранных дел Шестаков обсудил в ОАЭ вопрос ратификации протокола о введении безвизового режима между двумя странами

Минск, 21 ноября. Вопросы скорейшего завершения внутригосударственных процедур по ратификации протокола о введении безвизового режима обсудил 21 ноября в рамках визита в ОАЭ заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков. Переговоры на эту тему состоялись в рамках встречи с первым заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Халидом Бельгулем, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломаты обсудили возможность взаимного признания водительских удостоверений, взаимное оказание юридической помощи "и другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон".

БелаПАН.

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