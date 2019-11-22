Лукашенко подверг резкой критике работу руководства Витебской области в АПК

Минск, 22 ноября. На выездном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области 22 ноября Александр Лукашенко подверг резкой критике работу местного руководства.

За последние пять лет, отметил он, объем производства продукции сельского хозяйства в области уменьшился почти на 2%. "У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любом другом регионе страны. Витебская область — единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. кг. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала, и как результат — ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех областей в республике, отметил Лукашенко.

"Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди, — подчеркнул он. — От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас. Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — БелаПАН.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату".

"Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим "500 рублей", это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям, 100—150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?" — возмутился Лукашенко.

"Тем временем, — добавил он, — руководство области непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию".

Лукашенко назвал совещание "историческим с точки зрения последствий" для будущего Витебской области — в его ходе обсуждается проект указа президента, призванный решить проблемы в АПК региона. Документ, в частности, предусматривает создание в области суперкрупного холдинга.

"Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", — отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что в АПК области уже работают несколько интеграционных структур в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. "Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы", — заявил Лукашенко.

Глава государства предостерег руководство Витебской области от создания новых структур в сельском хозяйстве "только ради глотка свежего воздуха". "Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет — я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете, отвратительно. Так не должны работать", — отметил Лукашенко.

Он предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность. "Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области", — предупредил Лукашенко.

Глава государства призвал "не самоуспокаиваться руководителям других областей". "У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях — и в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали, но этого мало. Надо предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют", — сказал Лукашенко.