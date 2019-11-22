Лукашенко поручил рассмотреть возможность продажи инвесторам неэффективных хозяйств Витебской области и привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельхозорганизациям

Минск, 22 ноября. На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области 22 ноября Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

"Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Главе государства доложили о том, что руководство региона обращалось к банковской системе с просьбой оказать отстающим хозяйствам шефскую помощь, но получило отказ. Лукашенко поручил руководителю Нацбанка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельхозорганизациям Витебской области: "Павел Владимирович, немедленно займитесь этим. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье, бывшие и настоящие, а заниматься не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается".

"Шефская помощь — это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие", — добавил Лукашенко.

Ознакомившись с работой местных интеграционных холдингов, он привел в качестве положительного примера ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". Лукашенко считает правильным решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств.

"Одно из требований президента касалось создания благоприятных условий, чтобы привлекать на работу в интеграционные структуры профессионалов, которые могут наладить эффективную работу", — сообщает пресс-служба. "Они же силой не пойдут, — сказал Лукашенко. — Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить, специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда".

Анализируя работу интеграционных структур Витебской области, Лукашенко отметил, что не видит целесообразности в создании над ними еще одной структуры, которая их объединит (создание суперкрупного холдинга предусмотрено проектом указа, который обсуждается на совещании). По его словам, нужно добиться результатов работы от уже существующих холдингов.

"Меня интересует одно: почему мы создаем гиперхолдинг, нарушаем управляемость областью вообще и даже структуру власти, вызывая неудовлетворение председателей райисполкомов и многих специалистов, а не идем шаг за шагом? Они (интеграционные структуры. — БелаПАН.) созданы, функционируют, а отдачи от них нет. Почему их не заставили работать?" — поинтересовался Лукашенко.

Такую ситуацию он связывает "с безалаберным подходом". "Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил — твое, меньше — ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай — тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. — БелаПАН.) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет", — заявил Лукашенко.

"Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. "Дурницы", мужики, больше не будет", — предупредил Лукашенко.

Он поручил вице-премьеру Владимиру Дворнику, главе облисполкома Николаю Шерстнёву и помощнику президента по Витебской области Леониду Анфимову до нового года решить "все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам".