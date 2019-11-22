Лукашенко: Люди у нас золотые, в Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили
Минск, 22 ноября. На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области 22 ноября Александр Лукашенко отметил активность местных жителей на прошедших парламентских выборах.
"Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Начинать, по его словам, надо с зарплаты — чтобы люди могли "более-менее нормально жить и кормить свои семьи". "Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат", — сказал глава государства.
По данным Центризбиркома, явка на прошедших 17 ноября выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания составила 77,22%. Первое место по количеству проголосовавших избирателей заняла Могилевская область (82,30%), второе — Витебская (82,09%).