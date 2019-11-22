Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/11/22/ru_1024719/
Дата распечатки: 22.11.2019 16:14
 
22.11.2019 16:01 Общество

Лукашенко: Люди у нас золотые, в Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили

Минск, 22 ноября. На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области 22 ноября Александр Лукашенко отметил активность местных жителей на прошедших парламентских выборах.

"Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

Начинать, по его словам, надо с зарплаты — чтобы люди могли "более-менее нормально жить и кормить свои семьи". "Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат", — сказал глава государства.

По данным Центризбиркома, явка на прошедших 17 ноября выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания составила 77,22%. Первое место по количеству проголосовавших избирателей заняла Могилевская область (82,30%), второе — Витебская (82,09%).

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 22 Ноябрь 2019, 16:14
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск