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Дата распечатки: 22.11.2019 17:44
 
22.11.2019 16:35 Экономика

Лукашенко: Я знаю, как работать в отстающих хозяйствах

Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко в свое время на личном опыте убедился в возможности успешно развивать даже убыточные хозяйства. Об этом он заявил 22 ноября на выездном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области. 

На совещании обсужден проект указа по решению проблем в АПК региона, который предусматривает создание суперкрупного холдинга.

"Я знаю, как в таких хозяйствах работать, — сказал Лукашенко. — Если есть у вас желание — значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать, и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать". "По-старому жить нельзя больше", — заявил глава государства.

В качестве примера эффективной работы Лукашенко привел ООО "Санта Бремор" Александра Мошенского. "Как он, никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо что-то там создать. Я, говорит, напрямую с молокозавода управляю этими хозяйствами. Нет, тут надо что-то нагромоздить (имеется в виду предложение о создании в Витебской области крупнейшего холдинга. — БелаПАН.). А он (Мошенский. — БелаПАН.) за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тем, которых он оставил, платит. Без зарплаты ничего не будет", — сказал глава государства.

"Поэтому начинаем снизу — с земли, — заявил он. — Колхозы, совхозы должны быть пока. Учтите социальную базу — клубы, магазины, школы. Из Витебска будете управлять? Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе — это сырьевые зоны по молоку и мясу, они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся".

Лукашенко подчеркнул, что исполкомы должны быть наделены своими полномочиями и функциями по закону. "Они контролируют кадровую политику, смотрят организацию, социальная сфера большая, идеология, выборы и прочее. У них море вопросов. И они не будут возражать, если кто-то со стороны (ваша интеграционная структура) поможет их хозяйствам работать. Но они хозяева там. Если кто-то, в том числе губернатор, будет урезать их полномочия, значит, получите по рукам, — предупредил Лукашенко. — Если мы разбалансируем управление страной, никакие структуры никому будут не нужны".

Он заявил о важности поддерживать дисциплину и порядок: "Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну".

По словам Лукашенко, без АПК Витебской области накормить страну и обеспечить экспорт можно, острой проблемы нет. "Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим. Максимум в январе мы должны этот вопрос рассмотреть у меня", — сказал он чиновникам.

"До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами — это сырьевые зоны", — заявил глава государства.

БелаПАН.

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