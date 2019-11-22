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Дата распечатки: 22.11.2019 20:45
 
22.11.2019 19:17 Общество, Политика

Лукашенко наградил депутатов ПП НС и членов СР НС шестого созыва

Минск, 22 ноября. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики шестого созыва удостоены государственных наград "за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма". Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Орденом Почета награжден председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке ПП НС Игорь Марзалюк.

Медаль "За трудовые заслуги" присвоена ряду депутатов. В их числе председатель постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик, председатель постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец, председатель постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов. Этой же награды удостоены сотрудники секретариата Палаты представителей. Медаль "За трудовые заслуги" также присвоена председателю постоянной комиссии СР НС по экономике, бюджету и финансам Владимиру Пантюхову.

Заместителю председателя Совета Республики (2016-2019) Марианне Щеткиной присвоено почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь".

Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении благодарности президента заместителю председателя постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу "за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан".

В начале декабря запланирована встреча Лукашенко с депутатами ПП НС и членами СР НС уходящего шестого и нового седьмого созывов.

БелаПАН.

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