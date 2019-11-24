Минск, 24 ноября. Борисовский БАТЭ впервые с 2006 года не станет чемпионом Беларуси по футболу.

За тур до окончания первенства золотые медали гарантировало себе брестское "Динамо" (72 очка). БАТЭ останется на втором месте (67), "бронза" достанется солигорскому "Шахтеру" (63). Из высшей лиги выбывает "Гомель", досрочно занявший предпоследнее место. На последней строчке прекратившее существование минское "Торпедо".

24 ноября "Динамо" победило на своем поле "Витебск" — 1:0 (Хобленко, 38), БАТЭ разгромило в Борисове минское "Динамо" — 3:0 (Драгун, 19, 76, с пенальти, Березкин, 41), а "Шахтер" уступил на выезде "Минску" — 0:1 (Васильев, 79).

Этот сезон был для БАТЭ первым без председателя правления клуба Анатолия Капского, который скончался в сентябре 2018 года в возрасте 52 лет после тяжелой болезни.

Чемпионом страны брестское "Динамо" стало впервые. 15 титулов на счету БАТЭ (1999, 2002, 2006—2018), семь — у минского "Динамо" (1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995, 1997, 2004), два — у мозырской "Славии" (1996, 2000), по одному — у могилевского "Дняпро" (1998), бобруйской "Белшины" (2001), "Гомеля" (2003) и солигорского "Шахтера" (2005).

Заключительный тур состоится 1 декабря. По его итогам определится команда, которая займет 14-е место и проведет переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей командой первой лиги (брестский "Рух"). В топ-дивизион вышли "Белшина" и "Смолевичи".