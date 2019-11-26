Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Во время прошедших выборов не соблюдался один из важнейших принципов — прозрачность

Минск, 26 ноября. При оценке выборов важен не только день голосования, но и то, как проходил весь предвыборный период, заявила в интервью БелаПАН глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кориэн Йонкер.

"Если говорить о предвыборном периоде, то один из вопросов, который вызывает наше беспокойство, — это формирование избирательных комиссий, — сказала она. — В избирательных участковых комиссиях 97% составляют провластные выдвиженцы. И это огромный дисбаланс в составе комиссий, где просто необходимо широкое представительство различных политических партий и кандидатов. Также важно, чтобы члены избирательных комиссий имели возможность работать независимо от местных властей".

По словам главы миссии, есть вопросы и к процедуре регистрации кандидатов в депутаты. "Очень много людей выдвигалось, но часть из них не была зарегистрирована по причине мелких технических ошибок. Избирательные комиссии могли бы просто уведомить их об этих ошибках и дать возможность исправить, но не сделали этого", — отметила Йонкер.

Она также подчеркнула, что у наблюдателей "часто не было возможности выполнять свою работу должным образом". "Они не могли посмотреть списки избирателей, чтобы увидеть, например, нет ли там одинаковых подписей. Они не могли приближаться к ящикам для голосования, чтобы проверить целостность печати, чтобы убедиться, что она не была сломана, а затем восстановлена, — перечислила глава миссии. — При досрочном голосовании бюллетени хранятся на участке ночью, и здесь ситуация с их безопасностью и сохранностью еще важнее, но и это не всегда гарантировано. И в совокупности вы не можете быть уверенными, что объявленный результат отражает реальную картину досрочного голосования".

Йонкер подчеркнула, что в ходе парламентских выборов в Беларуси был нарушен один из важнейших избирательных принципов — прозрачность. "Наши наблюдатели отмечали, что часто наблюдателям не позволяли стоять рядом и отслеживать процедуру подсчета голосов, убедиться, за кого из кандидатов заполнен бюллетень. Результаты подсчета не объявляли, а это необходимо для того, чтобы в дальнейшем озвученные результаты можно было сверить с итоговыми протоколами и убедиться, что они соответствуют. Далее данные по голосованию на участке передаются в окружные избирательные комиссии, где обобщаются. И тут тоже возникает проблема прозрачности процесса, потому что наблюдателям не разрешалось находиться так, чтобы все это видеть", — резюмировала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.



Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.