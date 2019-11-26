Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Проблема не в досрочном голосовании, а в его безопасности

Минск, 26 ноября. Досрочное голосование во время выборов само по себе не является проблемой, оно практикуется во многих странах, заявила в интервью БелаПАН глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кориэн Йонкер.

"Но важны меры предосторожности, которые предпринимаются для того, чтобы гарантировать безопасность и полноту этого процесса, — добавила она. — Урны с бюллетенями ночью хранятся на участках — нужно гарантировать, что с ними ничего не случится, что в них нельзя будет вбросить бюллетени. А когда на урне печать, которую легко можно снять и потом восстановить, или когда прорезь в ящике прикрывается только листком бумажки, то этого явно недостаточно".



Йонкер также отметила, что должна быть уважительная причина, по которой избиратель хочет проголосовать досрочно.



На просьбу прокомментировать, зафиксировали ли наблюдатели БДИПЧ факты использования досрочного голосования для накрутки явки, о чем заявляли местные наблюдатели и некоторые кандидаты в депутаты, Йонкер ответила: "Мы проводили систематическое наблюдение за досрочным голосованием. Согласно нашим наблюдениям, в субботу явка составила почти 4%, в то же время по данным ЦИК явка была чуть более 8%".

Досрочное голосование на прошедших в Беларуси парламентских выборах длилось пять дней, с 12 по 16 ноября. По данным Центризбиркома, в нем приняло участие 35,77% избирателей. Для сравнения: на предыдущих парламентских выборах в 2016 году, по информации ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.



Независимые наблюдатели обращают внимание, что показатель досрочно проголосовавших в Беларуси постоянно растет.