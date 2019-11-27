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Дата распечатки: 27.11.2019 14:40
 
27.11.2019 09:47 Фото

Открытие конфекциона компании Mark Formelle

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В новом столичном ТРЦ Palazzo вечером 26 ноября открылся еще один магазин бренда Mark Formelle.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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