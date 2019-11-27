27 ноября в МВД состоялась пресс-конференция на тему противодействия преступлениям в сфере высоких технологий.

На снимках:

5 — Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Мингорисполкома;

4, 6 — Вадим Устинович, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД;

9 — Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ Следственного комитета.