Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/11/27/media_mvd-kiber/
Дата распечатки: 27.11.2019 16:10
 
27.11.2019 15:24 Фото

Пресс-конференция на тему противодействия преступлениям в сфере высоких технологий

    Посмотреть Посмотреть

27 ноября в МВД состоялась пресс-конференция на тему противодействия преступлениям в сфере высоких технологий.

На снимках:

5 — Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Мингорисполкома;
4, 6 — Вадим Устинович, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД;
9 — Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ Следственного комитета.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 27 Ноябрь 2019, 16:10
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск