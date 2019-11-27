Минфин не ожидает сближения позиций с МВФ в 2020 году (дополнено)

Минск, 27 ноября. Беларусь и МВФ расходятся по вопросу скорости реформ, и в 2020 году стороны по этой теме вряд ли договорятся. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович, отвечая 27 ноября на вопросы журналистов в Палате представителей.

"МВФ хотел бы видеть более быстрые реформы в госсекторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на эти услуги. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двух позициям в 2020 году, я не вижу", — подчеркнул Ермолович.

Тем не менее, добавил он, в ходе подготовки программы социально-экономического развития на следующую пятилетку белорусская сторона будет запрашивать предложения у международных финансовых организаций.

"Мы будем запрашивать видение МВФ и Всемирного банка по вопросу того, как должна реализовываться экономическая политика, проводить с ними соответствующие дискуссии и формировать программу на следующую пятилетку с учетом большого набора мнений по данной теме", — сказал Ермолович.

В данном случае, добавил он, "нельзя ничего отвергать и принимать на веру".

"Разработка программы на следующую пятилетку, учитывая задачу увеличить ВВП до 100 млрд долларов, потребует в том числе и нестандартных решений. Надеюсь, мы эти решения найдем", — сказал Ермолович.

Как сообщалось, Международный валютный фонд и Всемирный банк считают, что обеспечить устойчивые и высокие темпы экономического роста в Беларуси возможно только в случае реформирования государственного сектора.

"В первую очередь мы рекомендуем провести реструктуризацию госсектора, так как госпредприятия уступают по эффективности частному сектору и накапливают долги", — заявил журналистам в ноябре глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, отвечая на вопросы БелаПАН.

В Беларуси также необходимо, добавил он, усилить систему социальной защиты населения. "Когда происходит реструктуризация экономики, люди меняют работу, и они должны иметь возможность это делать, не опасаясь риска бедности", — отметил Кремер.

По его мнению, в Беларуси должны быть специальные программы по безработице и необходимы программы поддержки людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации.

"Наконец, мы рекомендуем, чтобы тарифы на тепло для населения увеличились до того уровня, сколько оно стоит. Субсидирование тарифов на отопление — неэффективное решение, основной их объем получают те домохозяйства, у которых жилая площадь больше", — подчеркнул Кремер.